Die neue Halfpipe auf dem Dürkheimer Skaterplatz ist zwar bereits im vergangenen Sommer aufgestellt worden, war jedoch wegen der Pandemie nur eingeschränkt nutzbar. Nun haben sie Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne) eingeweiht.

Den Skaterplatz am Schulzentrum in der Trift hat die Stadt im Jahr 2000 für damals rund 200.000 Mark eingerichtet. Die erste Halfpipe wurde über Spenden finanziert und bei den Sanierungen des Platzes 2005 und 2014 teilweise mit erneuert. Da sie nicht mehr der DIN-Norm entsprach und eine Sanierung zu kostspielig geworden wäre, musste sie 2017 jedoch abgebaut werden. Der Stadtrat bewilligte daraufhin 35.000 Euro für eine neue Halfpipe. Gemeinsam mit jungen Skatern, die ihre Erfahrungen einbrachten, einigte sich die Stadt auf eine verschleißarme Halfpipe aus Beton. „Alles, was Bewegung und Geschicklichkeit fördert, ist gut“, befand Glogger nun. Zumal die Stadt bei den Angeboten für ältere Kinder und Jugendliche noch zulegen könne.

Knallbunte Graffitis als Zeichen von Toleranz und Vielfältigkeit

„Obwohl die Halfpipe schon eine Weile steht, war es an der Zeit, ihr ein entsprechendes Gewand zu geben“, kommentierte Hagen die knalligbunten Graffitis, mit denen der Sprayer Felix Falkner der Anlage eine auffällige Optik verpasst habe. „Die Farben strahlen Toleranz und Vielfältigkeit aus und lenken die Blicke auf den nun vollständig ausgestatteten Skaterplatz“, sagte sie.

„Triste und graue Wände inspirieren mich einfach“, erklärte Falkner, der eine Grafik-Design-Ausbildung absolviert und im Anschluss Kommunikationsdesign studiert hat. Er benötige aber noch ein paar Tage, um in einer zweiten Farbschicht ein paar schwarze Pflanzen darüber zu sprühen. Die Rampen selbst könne er nicht mit Farbe verschönern, sonst werde der Belag zu rutschig.