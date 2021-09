Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen TuS Makkabi Frankfurt wartet in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest die nächste anspruchsvolle Herausforderung auf die SG TV Dürkheim/BI Speyer. Im ersten Heimspiel der neuen Saison 2021/2022 treffen die Kurstadt-Korbjäger am Samstagabend auf den TV Langen II, der am ersten Spieltag gegen den TV Bad Bergzabern 67:61 gewann.

Im Gegensatz zur vergangenen Runde finden in dieser Saison nicht mehr alle Heimspiele in Bad Dürkheim statt. Wie die Spielgemeinschaft auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, habe man für die Ausrichtung der Heimspiele beide Standorte Bad Dürkheim und Speyer gleichermaßen stark berücksichtigt – um unter anderem auch Synergieeffekte bei der Ausrichtung der Heimspiele zu erzielen.

Das erste Heimspiel der noch jungen Regionalliga-Runde findet am Samstagabend, 18 Uhr, in Speyer (PSD Bank-Halle Speyer Nord) statt. Die direkt darauffolgende Begegnung gegen Eintracht Frankfurt wird eine Woche später am Samstag, 2. Oktober, um 16 Uhr in der Dürkheimer TVD-Halle in der Eichstraße angepfiffen.