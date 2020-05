Nähen für den guten Zweck – in diesem Fall gilt das in mehrfacher Hinsicht: Die Corona-Schutz-Masken, die Marga Göpel näht, gibt es in der Brunnenapotheke gegen eine Spende für das Hospiz. So bekommt das Hospiz etwas, die Kunden haben Schutzmasken und Marga Göpel hat Spaß am Nähen.

200 Masken hat sie bereits an die Brunnenapotheke gespendet. 60 weitere liegen zur Spende bereit. Die 89-jährige Marga Göpel war von Beruf Näherin und hat noch immer Spaß am Nähen. „Es hat irgendwann in der Zeitung gestanden: Wer nähen kann, soll Schutzmasken nähen“, erzählt Göpel. Zur Brunnenapotheke gehe sie schon lange. Dort habe sie gehört, dass Corona-Schutzmasken gebraucht werden. „So lange ich noch Stoff habe und Gummis, kann ich das machen“, sagt sie. Die Brunnenapotheke gibt die Masken gegen eine Spende für das Hospiz heraus. Die Höhe der Spende ist dabei egal. Über 6000 Euro seien durch die Schutzmasken schon zusammengekommen, erklärt Apothekerin Margareta Kraus von der Brunnenapotheke. „Die Leute nähen aber auch wie verrückt“, erzählt sie und lacht.

Stoff und Gummis von Bekannten gespendet

Für 30 Masken brauche sie etwa zwei Stunden, erzählt Göpel. Länger könne sie am Stück aber auch nicht mehr nähen: „Ich bin ja auch kein Jungspund mehr.“ Den Stoff und die Gummis für die Schutzmasken habe sie von verschiedenen Leuten: Einen großen Teil habe zum Beispiel ihr Sohn vorbeigebracht, einen anderen Teil die Mitarbeiterin der Sozialstation, die regelmäßig bei Göpel vorbeikomme.

Die Dürkheimerin komme generell ganz gut durch die Krise, erzählt sie. „Ich bin halt zuhause, gehe sowieso nicht viel fort. Und mein Sohn und meine Schwiegertochter kümmern sich um mich. Da geht’s mir doch gut.“

Die Serie

Sie halten die Gesellschaft zusammen: Alltagshelden. Hier stellen wir Menschen vor, deren Arbeit unverzichtbar ist.