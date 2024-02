„Das Essen steht im Kochbuch, Schatz!“ heißt die Komödie in drei Akten von Regina Harlander, mit der die Schindtal-Babbler ihr Publikum dieses Mal unterhalten wollen. Premiere ist am 8. März, 19.30 Uhr.

Albert Mooshammer (Norbert Sauer) hätte eigentlich allen Grund zur Freude, denn seine Mutter Waltraud (Anja Walther) ist aus einem langen Koma aufgewacht. Der Gesundheitszustand der alten Dame ist so weit wieder sehr gut, aber ihr „fehlen“ die letzten drei Jahre, in denen sie im Koma lag. Und das erweist sich für Albert als Problem. Seine Ehe mit Gerlinde (Silke Blomeier) ist nämlich zwischenzeitlich zu Bruch gegangen, er selbst wieder mit einer anderen Frau fest liiert. Seine neue „Flamme“ Sylvia (Nadine Kästner) ist ausgerechnet jene Paartherapeutin, die Exfrau Gerlinde für die Lösung der gemeinsamen Eheprobleme konsultiert hatte. Während Albert seinen „zweiten Frühling“ genießt, badet Gerlinde regelrecht in ihrem Liebeskummer. Ihre beste Freundin Rita (Anja Setzkorn) steht ihr in dieser Situation treu zur Seite, auch ihr Vater Franz (Thomas Bergner), ein Original, unterstützt sie, wo er kann.

Das Durcheinander ist perfekt

Albert traut sich nicht, seiner sittenstrengen Mutter die Scheidung einzugestehen. In seiner Not greift er nach einem Strohhalm. Ausgerechnet Gerlinde soll ihm dabei helfen, aus der Situation wieder herauszukommen. Er will seiner Mutter nämlich weismachen, dass ihre letzte Erinnerung keine drei Jahre zurückliegt. Gerlinde soll ihrer Ex-Schwiegermutter einfach die Rolle der glücklichen Ehefrau vorspielen, und zwar so lange, bis Albert endlich den Mut findet, seiner Mutter die Wahrheit zu sagen. Bei einem Familientreffen bei Gerlinde, mit Albert und deren hochschwangeren Tochter Christine (Franziska Bauer) schleicht sich auch Sylvia ein. Als Rainer Zufall (Lasse Koch) dazukommt, eigentlich nur ein Versicherungsvertreter, löst er eine Fülle von Missverständnissen aus. Dann kündigt sich bei Christine auch noch die Geburt an – das Durcheinander ist perfekt. Lasse Koch gibt in dem Stück sein Debüt, alle anderen Akteure sind „alte Hasen“ bei den Schindtal-Babblern. Regie führt Heike Bergner.

Info

Aufführungen in der SKG-Turnhalle: Freitag, 8. und 15. März, 19.30 Uhr; Samstag, 9. und 16. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 10. und 17. März 18 Uhr.