Sonnenschein, beeindruckende Auf- und Untergänge des strahlenden Balls am Himmel und was die Natur gerade so alles zu bieten hat: In unserer Reihe „Fotos für Freude“ suchen wir solche und weitere Motive, die ein wenig Licht in die trüben Zeiten der Pandemie bringen sollen. Wer mitmachen möchte, schickt sein Bild an redduw@rheinpfalz.de.

Volker Fleckser hat dieses „herrliche Morgenrot am römischen Weingut ,Weilerberg’ festgehalten. Foto: Fleckser/frei „Die letzten Blätter in den Weinbergen und die Rosen blühen noch immer nach einer frostigen Nacht“, schreibt Uschi Zelmer zu diesem außerordentlich stimmungsvollen Foto. Foto: Zelmer/frei „Blauen Himmel und Sonne“ hat uns Margit Deuber von der Lindemannsruh geschickt. Foto: Deuber/frei Naturerlebnis: Den Silbersee bei Bobenheim-Roxheim hat Doris Beer abgelichtet. Foto: Beer/frei Beim Wandern auf dem Leininger Burgenweg hat Sonya Bauer diese bemooste Bank entdeckt. Foto: Bauer/frei Foto 1 von 5