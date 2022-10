Was sitzt denn da für ein Insekt auf der Hacke? Es ist eineinhalb Zentimeter groß und seine Beine sind auffallend rot.

Von dieser Farbe hat das Tier seinen Namen: „Das ist die Rotbeinige Baumwanze“, sagt Katharina Schneeberg, Zoologin am Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim. „Sie kommt bei uns ziemlich häufig vor.“ Wanzen werden oft mit Käfern verwechselt. Im großen Reich der Insekten bilden sie aber eine ganz eigene Ordnung. Während Käfer zubeißen können, leben Wanzen allein von flüssiger Nahrung. Mit ihrem Saug- und Stechrüssel stechen die Baumwanzen in Pflanzenteile, zum Beispiel in Früchte und Samen. Dann geben sie Speichel hinein und saugen sie aus.

Harmlos für den Menschen

So macht es auch die Rotbeinige Baumwanze. Vor allem lebt sie auf Laubbäumen und Sträuchern. Mit ihrem sehr langen Rüssel sticht sie in Knospen, Triebe und Früchte. „Seltener saugt sie auch an Insekteneiern, -larven und -puppen“, erklärt Katharina Schneeberg. Für den Menschen ist diese Wanze harmlos. Wenn es aber sehr viele von ihnen gibt, dann können sie in Obstanlagen Schäden anrichten. Zwischen den Flügeldecken hat das Insekt ein dreieckiges Schildchen. Es ist besonders hart. Bei der Rotbeinigen Baumwanze zeigt die Spitze des Schildchens eine orangene Färbung. Eine besondere Form hat der Halsschild: Er verbreitert sich an beiden Seiten mit geschwungenen Ecken. Den Winter überlebt die Rotbeinige Baumwanze nur als Larve. Aber bis Anfang November kannst du noch die erwachsenen Tiere sehen. „Manchmal findet man sie in der Wohnung, weil sie auch mal Lichtquellen anfliegen“, sagt die Zoologin.

Trotzdem brauchst du nicht erschrecken. Stülpe einfach ein Glas über die Wanze, schiebe ein festes Papier unter sie und dann bringst du sie wieder nach draußen. Alles bitte mit Vorsicht: Auch diese Wanze hat, wie Katharina Schneeberg sagt, „Stinkdrüsen zur Abwehr“.