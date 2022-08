Stimmung! Daran wird es beim Wurstmarkt nicht fehlen – das ist sicher. Weil wir uns in der Redaktion schon einmal einstimmen wollten, haben wir bei Wurstmarkt-Musik-Experten nach Song-Tipps gefragt.

Stimmung! Daran wird es beim Wurstmarkt nicht fehlen – das ist sicher. Weil wir uns in der Redaktion schon einmal einstimmen wollten, haben wir bei Wurstmarkt-Musik-Experten nach Song-Tipps gefragt – und die sind ganz ohne den umstrittenen Party-Kracher Layla ausgekommen. Kurt Dehn geht immer. Da sind sich alle einig. Literarischer-Frühschoppen-Urgestein Reinhard Brenzinger verkündet: „Wenn Kurt Dehn läuft, dann singen immer alle mit.“ Das ist nicht übertrieben.

Ich sage: „Wie wäre es mit ,In de Palz kommt der Parre mit der Peif in die Kärch’“ – aus der anderen Ecke der Redaktion kommt als Antwort zurück: „In de Palz, do singt jedes junge Mädche wie ä Lärch“. Reinhard Brenzinger schlägt vor, „Ja so en gude Palzwoi“ und „Wann in dem große Himmel“.

Ersteres gibt es leider nicht auf Spotify, aber mit dem zweiten haben wir Glück. Von Kurt Dehn musste auch noch „Do werd die Wuzz geschlacht“ und „Der schönste Verein ist der Winzerverein“ mit auf die Liste.

„Das ist der Wind, Wind, Wind, der Pfälzer Wind“

Die nächste Anfrage ging an DJ Danny Malle, der seit einigen Jahren auf dem Wurstmarkt auftritt, im Hamel-Festzelt. So auch wieder dieses Jahr. Auf seiner Liste stehen unter anderem die Anonyme Giddarischde mit dem „Palzlied“ – immer gern gehört, das kann auch ich als Wahl-Pfälzerin inzwischen auswendig. Von Margit Anderson mit „Pfälzer Wind“ ist wieder der Rest der Redaktion begeistert und ich muss mir einmal mehr ein Ständchen anhören.

Weitere Empfehlungen von DJ Malle: „Viva Wurstmarkt“ von Grand Malör, „Schorle in der Hand“ von Fine R.I.P, „Olé Olé“ von Horst Schneider und „Tramps von de Palz“ von Tony Marshall. Weil Cindy Berger in diesem Jahr beim Schlagernachmittag auftreten wird, darf „Immer wieder sonntags“ auch nicht fehlen. Überzeugen Sie sich selbst – und melden Sie sich falls etwas fehlt, vielleicht fügen wir es hinzu: redduw@rheinpfalz.de

Der literarische Frühschoppen wird in diesem Jahr übrigens besonders musikalisch, wie die Organisatoren bei der Pressekonferenz mitteilten. Moderiert wird er von der ehemaligen deutschen Weinkönigin Janina Huber, auftreten werden die Anonyme Giddarischde, der Woifeschdkänisch, Grand Malör und Bernd Wehrum. Der Weinausschank öffnet um 6.30 Uhr.