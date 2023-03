Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, hat der FV Freinsheim II in Bockenheim 3:2 gewonnen und kann damit den Einzug in die Aufstiegsrunde aus eigener Kraft schaffen. Auch der SV Weisenheim II feierte mit dem 5:2 gegen die SG Leiningerland einen Sieg.

TSV Bockenheim – FV Freinsheim II 2:3. In einem Spiel, in dem die Weichen für den weiteren Saisonverlauf gestellt werden konnten, war Freinsheim zum Auftakt indisponiert.