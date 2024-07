Reinhard „Dicky“ Tarrach war Schlagzeuger bei „Wonderland“, „Randy Pie“ und „Moti Special“. Seinen Platz in der Musikgeschichte nimmt er aber als Drummer der erfolgreichsten deutschen Beatband, „The Rattles“, ein, die in den 60ern mit „Beatles“ und „Rolling Stones“ tourten. Am Freitag kommt das unverwüstliche Quartett auf die Limburg. Vorher nahm sich der vitale 79-Jährige aber noch Zeit für ein Interview mit Hans Kraus.

Hallo Herr Tarrach, wie geht’s?

Danke, bestens. Es ist 10 Uhr morgens, die Sonne scheint, ich bin mitten in der Natur, wo