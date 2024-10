Der Verband der pfälzischen Klein- und Obstbrenner lädt zur Premiere von „Die Pfalz brennt“ am 26. und 27. Oktober ein. Zum ersten Mal präsentieren drei ausgewählte Brennereien die volle Bandbreite ihres Könnens, darunter auch die Edelobstbrennerei Scherner in Weisenheim am Sand. Sie öffnet am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr ihre Pforten, ganz unter dem Motto „Wissenswertes rund um die Kunst des Brennens“. Probiert werden darf natürlich auch.

Lucas Mühlhäuser, Vorsitzender des Verbandes, betont: „Mit ’Die Pfalz brennt’ möchten wir die Vielfalt und das Können der pfälzischen Brennereien ins Rampenlicht stellen. Es ist uns ein Anliegen, die lange Tradition des Brennens in der Pfalz zu würdigen und zugleich die Innovation und Leidenschaft unserer regionalen Brenner zu zeigen.“

Neben der Edelobstbrennerei Scherner in Weisenheim am Sand nehmen auch die Brennerei Haussbrand in Schwegenheim (Samstag, 12 Uhr bis 16:30 Uhr: Verkostung der einzigartigen Kreationen) und das Weingut und Destillerie Übel in Leinsweiler (Samstag, 13-18 Uhr und Sonntag, 11-17 Uhr: Schaubrennen und kulinarische Köstlichkeiten) teil.