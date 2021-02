Dieser Tage war Post vom freundlichen Autohaus im Briefkasten: „Die Hauptuntersuchung für Ihr Fahrzeug steht an.“ Oha – schon wieder? Da hilft alles nichts, der Wagen muss auf den Prüfstand. War nicht neulich in der Kurve ein merkwürdiges Geräusch zu hören? Hoffentlich ist alles in Ordnung und mein Auto bekommt eine neue Plakette. Warum fällt mir dabei die Corona-Pandemie ein? Die nunmehr drei Monate des zweiten Lockdowns scheinen mir eine Art Hauptuntersuchung zu sein, in der sich die Gesellschaft als Ganzes auf dem Prüfstand befindet.

Alles wird umfassend und eingehend geprüft: Belastbarkeit des medizinischen Sektors? Check. Stabilität der Wirtschaft? Effizienz der Verwaltung? Check. Ausbau der digitalen Infrastruktur? Flexibilität des Bildungswesens? Check. Tragfähigkeit der Familienbande? Verlässlichkeit freundschaftlicher und nachbarschaftlicher Beziehungen? Check. Ganz zu schweigen von der Resilienz, also der psychischen Widerstandskraft des Individuums in einer belastenden Ausnahmesituation.

Bei so einer Prüfung werden auch Funktionen in den Blick genommen, denen lange Zeit keine Beachtung geschenkt wurde. Und dann zeigen sich Schwächen, die vielleicht vermutet wurden, vor denen man aber allzu gerne die Augen verschlossen hat. Ja, die Schwächen. Wie bei so vielen Untersuchungen und Tests richtet sich auch beim Fahrzeug der prüfende Blick auf sie. Einen Prüfbericht erhalte ich als Fahrzeughalterin ja nur in Form eines Mängelberichts, was dagegen alles bestens funktioniert, wird mir nicht ausdrücklich mitgeteilt.

Gesellschaft auf dem Prüfstand

Hier scheint mir die Pandemie als Prüfung der Gesellschaft zu einem anderen Resultat zu führen. Zwar sind in allen Bereichen die Mängel teils schmerzhaft deutlich zu spüren, aber es treten in vielerlei Hinsicht auch Stärken in ungeahnter Deutlichkeit zutage. Stärken, die wir entweder schon immer als selbstverständlich hingenommen haben oder deren wir uns möglicherweise noch nicht einmal bewusst waren. Ich denke da an Dinge wie Hilfsbereitschaft, Empathie und Kreativität. Im normal funktionierenden Alltag sind sie meist auf die immer gleichen Personen und Situationen fixiert. Jetzt aber erweisen sich Menschen plötzlich in Zusammenhängen als hilfsbereit, empathisch und kreativ, wo wir es ihnen nie zugetraut hätten und sie sich selbst wohl auch nicht.

Überflüssig zu betonen, dass es leider auch die anderen gibt, bei denen das Gegenteil der Fall ist, aber die sind sowieso Teil des Mängelberichts. Der Resilienz förderlich ist sicher der Blick auf die „Positivliste“ – die hilfsbereiten Nachbarinnen, die empathischen Bekannten, die kreativen Kinder. Ich hoffe, es gelingt dem einen oder der anderen in dieser außergewöhnlichen Zeit, Kraft und Zuversicht aus dem Blick auf diese Liste, auf die Stärken im eigenen Umfeld zu ziehen. Beides brauchen wir, um durch die Pandemie zu kommen.

Was wollte ich nochmal tun? Ach ja, das Autohaus wegen eines Termins für die Hauptuntersuchung anrufen.