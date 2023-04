Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit dem Ende der Sommerferien 2021 war nach dem Weggang von Claudia König die Stelle der Rektorin der Wachenheimer Grundschule „An der Wachtenburg“ verwaist. Jetzt gibt es eine Nachfolgerin.

Renate Schäfer heißt die neue Rektorin der Wachenheimer Grundschule mit ihren rund 150 Kindern. Sie stammt aus einem kleinen Ort in der Eifel in der „Bitburger Ecke“ an der Luxemburger