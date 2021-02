Das Bebauungsplanverfahren zum umstrittenen Parkplatz „An der Quelle“ will der Stadtrat Freinsheim am Donnerstagabend fortsetzen. Es lag seit einem Jahr auf Eis.

Für die rein als Videokonferenz ab 19 Uhr anberaumte Sitzung müssen wieder die Stellungnahmen behandelt werden, die nach der Offenlegung des Plans Ende 2019 eingegangen waren. Diese Kommentare wurden bereits im Bauausschuss im Februar 2020 behandelt, jedoch noch nicht im Stadtrat. Grund: Die Stadtspitze entschied sich, einer Anregung eines Bürger stattzugeben. Dieser hatte das Lärmgutachten von 2009 als veraltet bezeichnet. Daraufhin beschloss die Stadtspitze im Einvernehmen mit der Verwaltung, ein neues in Auftrag zu geben, dessen Ergebnisse im Bauausschuss Ende Januar vorgestellt wurden. Prognostiziert wird grob zusammengefasst, dass sich bei der Nutzung des Hotelparkplatzes (18 Stellplätze) maximal 54 Fahrten pro Tag ergeben. Beim öffentlichen Parkplatz (79 Auto- und drei Motorradstellplätze) müsse man mit maximal 460 Fahrten pro Tag rechnen. Lärmgrenzwerte würden dadurch nicht überschritten.

Zusätzlicher Autoverkehr wird kritisiert

Die „Bürgerinitiative Quelle“ moniert, dass der von der Stadt beschriebene Zweck eines Altstadt-Entlastungsparkplatzes nicht zu den Erkenntnissen des neuen Gutachtens passe. „Hier wurde genau das beschrieben, wovor viele Bürger in Freinsheim Angst haben“, so Claudia Gerlinger-Braun, eine der Sprecherinnen der Initiative. Befürchtet werde, dass zusätzlicher Autoverkehr mitten in ein Wohngebiet geführt werden soll – „nicht zuletzt durch eine ohnehin schon völlig überlastete Straße“ wie die In den Bohngärten. Die Wohnqualität der Anwohner werde dadurch missachtet und der Umweltschutz „mit Füßen getreten“, findet Gerlinger-Braun, die auf rund 1000 Unterschriften gegen das Projekt verweist.