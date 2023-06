Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Inklusion ist bei Sonntagsansprachen oft die Rede, wirklich gelebt, so wie jetzt bei den Special Olympics in Berlin, wird sie selten. Eine Institution, die sich wie kaum eine andere bemüht, kulturelle Leistungen Behinderter sichtbar zu machen, ist die Malwerkstatt der Lebenshilfe in Bad Dürkheim – und das nun schon seit einem Vierteljahrhundert.

„Das könnten Sie doch ohne weiteres auf der Art-Basel zeigen“, wird Wolfgang Sautermeister fast schwärmerisch beim Rundgang in der zur Galerie umgewidmeten Alten Turnhalle der Lebenshilfe