Mit einem Blick auf eines der Dürkheimer Wahrzeichen, der Michaeliskapelle, wünscht die Lokalredaktion Bad Dürkheim allen Leserinnen und Lesern ein fröhliches und friedliches Weihnachtsfest. Die Kapelle steht seit 1990 auf dem Michelsberg, dem Ursprung des Wurstmarkts. Erhalten wird sie von einer Interessengemeinschaft Ehrenamtlicher. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich der Wert des freiwilligen, unentgeltlichen Engagements – ob für eines der Dürkheimer Wahrzeichen im Drachenfelsclub, in der Interessengemeinschaft St. Michaeliskapelle, im Förderverein Gradierbau oder im Einsatz für einen Sport- oder Musikverein. Gerade merken wir besonders, wie wichtig die Helfer der Tafel und alle sind, die sich in der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine oder anderen Teilen der Erde einsetzen. Im vergangenen Jahr hatten wir Ihnen und uns an dieser Stelle vor allem zwei Dinge gewünscht: Gesundheit und ein Stück Normalität. Beides Wünsche haben an Aktualität nichts eingebüßt.