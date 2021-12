Mit der frühen Geschichte der Klosterruine Limburg verbindet sich ein maßgeblicher Beschluss zur Adventszeit, der bis heute gilt. Erbaut ist die einstige Abtei großenteils im romanischen Stil, doch weist sie auch gotische Merkmale wie Blendfenster auf.

Bevor an klaren Wintertagen die Abendsonne hinter der Haardt versinkt, taucht sie die Westseite der Limburg in ihr Licht. So auch den gotischen Treppenturm der einstigen Klosterkirche mit seinen Fenstern und Blendfenstern. Er ist nicht der ursprüngliche Turm. Sein Vorgängerbau war wie der größte Teil der heutigen Ruine romanisch.

Nach einem zerstörerischen Naturereignis – die Rede ist von Blitzschlag oder Erdbeben - wurde der Turm im 14. Jahrhundert neu errichtet. Unterhalb der Geschosse mit hohen Spitzbogenfenstern liegen im dicken Mauerwerk des Treppenaufgangs schmale Fensterscharten. Nach innen verbreitern sie sich. An der Außenseite des Turms sind sie von steinernem Schmuckwerk umgeben.

Detailliert und filigran, wie es typisch für die Gotik ist, untergliedert es die Fassade. In regelmäßig abgestuften Mauervorsprüngen und Nischen erscheinen sogenannten Blenden. Statische Funktion haben sie nicht, ihre Aufgabe ist einzig die dekorative Verkleidung. Zu den Motiven gehören vorgesetzte Blendfenster mit Bogenformen und fein gearbeitetem Blendmaßwerk.

Advent bedeutet Ankunft

Dieser Treppenturm stand noch nicht, als Kaiser Konrad II. im Kloster Limburg eine nachhaltige Entscheidung traf. Zuvor war die Dauer der Adventszeit nicht einheitlich geregelt. Die Gläubigen entzweiten sich über ihren Beginn, wenn der vierte Advent und der Heilige Abend zusammen auf einen Tag fielen.

Im Dezember 1038 legte der Kaiser mit den versammelten Bischöfen fest, dass sich die Adventszeit in diesem Fall nicht verlängert: Es solle vier Adventssonntage geben, somit sei der erste Adventssonntag immer zwischen dem 27. November und dem 3. Dezember zu feiern. „Advent“, das auf das lateinische „Adventus“ zurückgeht, bedeutet „Ankunft“. Christen bereiten sich in dieser Zeit auf das Fest der Geburt Christi vor.