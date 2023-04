Die Landfrauenverbände bieten Weiterbildungen im beruflichen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereich an. Das können Kurse und Vorträge unter anderem zu den Themen Ernährung, Gesundheit und Kreativität sein. Außerdem engagieren sie sich für die Menschen, Vereine und Institutionen im Dorf. Zusätzlich gibt es gemeinsame Freizeitaktivitäten.

Der Deutsche Landfrauenverband wurde am 20. Oktober 1948 gegründet. Vorläufer waren die Hausfrauenvereine, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts auf Initiative von Elisabet Boehm ins Leben gerufen wurden. Ziel war es, Frauen zum Zweck der ländlich-hauswirtschaftlichen und kulturellen Weiterbildung in Vereinen zu organisieren. 1934 wurden die Hausfrauenvereine aufgelöst und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bildeten sich die ersten Landfrauenvereine. Heute sind etwa 450.000 Frauen Mitglied in den mehr als 12.000 Ortsvereinen.