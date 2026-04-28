In Grethen-Hausen beginnt am ersten Maiwochenende die Kerwesaison. Was die Besucher im Dürkheimer Ortsteil erwartet.

Von Freitag, 1. Mai, bis Dienstag, 5. Mai, findet die Kerwe auf dem alten Schulhof in Grethen statt. Täglich gibt es Mittagstisch ab 12 Uhr sowie ein Preisschießen für Jugendliche, Frauen und Männer; die Entscheidungen mit Ehrungen sind am Dienstag vorgesehen.

Am Freitag startet der Kerwebetrieb um 11 Uhr. Um 13 Uhr wird der Maibaum aufgestellt, um 14 Uhr folgt ein Kinderprogramm mit den Junior Rangern. Zwischen 18 und 22 Uhr spielt Werner Schifferdecker, die offizielle Eröffnung ist um 19 Uhr. Am Samstag beginnt der Betrieb um 11 Uhr. Ab 14 Uhr werden vor dem Spielplatz Kinderschminken und Glitzer-Tattoos angeboten. In diesem Jahr ist der Tag ohne Musik vorgesehen. „Auf Wunsch, und weil es sich so ergeben hat, sodass wir ausgiebig miteinander reden können“, so der Festausschuss.

Blasmusik am Sonntagmittag

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Kerwegottesdienst auf dem Kerweplatz. Von 12 bis 14.30 Uhr spielt die Blasmusikformation „’s Blech“. Um 14.30 Uhr tritt der Zauberer Magic Alessandro vor dem Spielplatz auf. Ab 15 Uhr bietet das katholische Männerwerk im Pfarrsaal St. Josef Kaffee und Kuchen an. Von 17 bis 21 Uhr lockt die Band „Woifeschdkänisch“ die Kerwebesucher auf den Festplatz.

Am Montag öffnen die Schausteller ab 15 Uhr. Ab 18 Uhr gibt es im Pfarrsaal St. Josef Gulaschsuppe von der Lebenshilfe sowie zwei Raterunden mit Preisen; der Reinerlös ist für Projekte in Bolivien bestimmt. Von 19.30 bis 22 Uhr treten „xxtra acoustic“ mit Sven und Eric Greifenstein auf.

Am Dienstag sind die Schausteller ab 15 Uhr geöffnet. Die Entscheidungen im Preisschießen finden ab 18 Uhr statt. Von 19.30 bis 21.30 Uhr spielen Sillis, Willi Bausch und Sigrun Schumacher.