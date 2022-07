Die Hände sollen an die Füße – das wollen sie aber mit zunehmendem Alter immer weniger. Sowohl im Sitzen mit gestreckten Beinen als auch im Stehen ist oft ganz schön viel Platz dazwischen. Um das bei Erwachsenen zu verbessern und es bei Kindern gar nicht erst so weit kommen zu lassen, hat sich Bewegungsmanagerin Britta Blankenfuland diesmal in der Kinderyoga-Reihe die Vorwärtsbeuge vorgenommen.

„Das ist eine ganz wichtige Yogaübung. Denn die Flexibilität der Beine ist bei vielen Menschen, auch schon bei manchen Kindern eine Katastrophe“, sagt die Bobenheimerin, die als Bewegungsmanagerin die Leute im Landkreis zu niedrigschwelligen Sportangeboten bringen will. Ihr Job ist Teil der rheinland-pfälzischen Initiative „Land in Bewegung“. Wichtig ist ihr also, dass sich Menschen bewegen können. Daher sind Übungen wie die Vorwärtsbeuge natürlich nicht nur für Kinder geeignet, auch die „Großen“ können sich damit Gutes tun.

„Es ist eine Geduldsübung, für die man sich Zeit nehmen muss“, weiß die Sportexpertin. Also setzen wir uns auf den Boden, strecken die Beine parallel nebeneinander weit von uns. Sie sollen während der Übung gestreckt bleiben. „Mit geradem Rücken neigt man sich vor, das Brustbein zieht Richtung Füße, und man versucht so, sich so weit wie möglich nach vorne abzulegen“, erklärt sie. So entsteht eine Dehnung des ganzen Körpers.

„Rücken soll gerade bleiben“

„Wichtig ist, die Halswirbelsäule mit dem Kopf nicht rund zu machen. Der Rücken soll gerade bleiben“, erinnert sie. Wenn das klappt, kann man versuchen, „mit der Einatmung Länge in den Rücken zu bekommen und sich in der Ausatmung noch ein bisschen tiefer in die Dehnung sinken zu lassen“. Das funktioniere, weil die Muskulatur bei der Ausatmung ein wenig loslasse. „Probieren Sie das ruhig zehn Atemzüge lang“, rät die Bewegungsmanagerin.

Wie sie berichtet, ist die Vorwärtsbeuge gut für die Verdauung und die Fähigkeit, ruhig zu bleiben. „Sie dehnt die ganze Körperrückseite – die einen merken das mehr im oberen Rücken, die anderen mehr in den Beinen.“ Und wenn man das regelmäßig macht, kommen sich Hände und Füße bestimmt bald wieder etwas näher.

Die Serie

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Zeiten der Pandemie in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden.