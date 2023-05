Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der letzten abendfüllenden Lesung der diesjährigen Freinsheimer „Literarischen Lese“ las am Freitag die französische Schriftstellerin Cécile Wajsbrot im Alten Spital aus ihrem neuen Roman „Nevermore“. Die Moderation hatte die Literaturwissenschaftlerin Anne K. Gispertz übernommen. Sie stellte die Fragen, auf die man als Zuhörerin oder Zuhörer meist erst kommt, wenn der Abend vorbei ist.

Cécile Wajsbrot, 1954 in Paris in eine polnisch-jüdische Familie geboren, ist Autorin - acht ihrer Bücher liegen in deutscher Übersetzung vor -,