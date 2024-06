Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Die dänische Nationalmannschaft trifft am Sonntag in ihrer ersten Partie in Stuttgart auf Slowenien. Was das mit Bad Dürkheim zu tun hat? Eine ganze Menge, denn der Campingplatz am Almensee wird ab Samstag zum Camp Denmark. Wir haben uns umgesehen, wie weit die Vorbereitungen sind.

Was ein Däne vielleicht einfach mit dem Wort hyggelig beschreiben würde, drückt Claudia Höhn so aus: „Wir wollen, dass unsere Gäste eine gute Zeit haben und gerne wieder