Die ursprünglich aus Mutterstadt stammende Katrin Geelvink ist eine Cellistin, die ihre Liebe zum Kabarett entdeckt hat. Mit ihrem Programm „Träum weiter“ kommt sie nächsten Samstag zur „Wachenheimer Serenade“ – als erste Musikkabarettist in deren langer Historie.

Die Künstlerin lebt inzwischen schon lange im westfälischen Hagen, wo sie im Theaterorchester spielt, Einen guten Namen hat sie sich außerdem unter anderem in Projekten von John Lord und Chris Norman erspielt. Daneben lebt sie gerne ihre Leidenschaft fürs Kabarett aus. Erste Erfahrung in diesem Bereich sammelte sie ab 2006 neben Melinda Riebau als eine Hälfte des Duos „Tête à Tête“. Darauf aufbauend etablierte sie sich in den letzten Jahren als humorvolle Geschichten erzählende, singende und auf einer Campanula, einem um 16 zusätzliche Resonanzsaiten erweiterten Cello, spielende Solokünstlerin.

Ihr aktuelles Programm „Träum weiter ...!“ ist eine Ansammlung erfundener und erlebter Alltagsgeschichten, die Spaß machen, Optimismus verbreiten und, wie der Titel schon ausweist, zum weiterträumen verleiten sollen. Geelvink tritt dabei vorwiegend als Musikerin auf, singt, spielt und präsentiert Sprechlieder, die sie selber gerne als „Mikrodramen“ bezeichnet.

Termin

Katrin Geelvink spielt am Samstag, 20. April, ab 19 Uhr in der Ludwigskapelle in Wachenheim. Karten (21 Euro) bei der Touristinformation Wachenheim (06322 9580801), Musik-Haas in Bad Dürkheim (06322 2780), über den Freundeskreis Wachenheimer Serenade (06322 66574 oder 06322 956971) oder unter www.wachenheimer-serenade.de.