Dass im Dürkheimer Haus am Donnerstag öffentlich diskutiert werden konnte, ob Philipp-Fauth- und Maler-Ernst-Straße sowie die Karl-Räder-Allee umbenannt werden sollen, war richtig und längst fällig. Die Standpunkte der Befürworter und Gegner einer Umbenennung liegen weit auseinander. Es ist nicht verwerflich, sich statt einer Umbenennung der Straßen für das Anbringen von Hinweistafeln auszusprechen, die auf die Haltung der drei Personen zum Nazi-Regime hinweist. Im Gegenteil: Man kann durchaus die Meinung vertreten, dass dies dem achtsamen Umgang mit Geschichte zuträglicher ist. Eine Debatte, wie sie im Übrigen in Herxheim am Berg genauso geführt wurde wie in den Südstaaten der USA. Zumal gerade im Falle Gustav Ernsts die Faktenlage dünn wirkt.

Die entscheidende Frage aber ist eine andere: Will die Stadt den drei Männern weiterhin die Ehre zuteil werden lassen, dass nach ihnen Straßen benannt sind? Personen, die einerseits eine Lebensleistung erbracht haben, andererseits aber nach den Erkenntnissen seriöser Historiker Anhänger des Nazi-Regimes waren. Diese Entscheidung treffen die dafür gewählten Vertreter im Stadtrat am 14. Februar.

Die Wissenschaftler, das Handeln der Stadt und die Berichterstattung der RHEINPFALZ zu hinterfragen und zu kritisieren, ist legitim. Couragiert: der Auftritt des Historikers Roland Paul, der mit Blick auf Karl Räder seine Forschung erläuterte. An der Grenze des Erträglichen waren Versuche, das Handeln der Männer unter dem NS-Regime zu rechtfertigen. Auch der historische Kontext entbindet nicht von Verantwortung für das eigene Handeln. Wer so argumentiert und Geschichte für sich interpretiert, der begibt sich auf einen gefährlichen Weg. Schließlich geht es um ein Regime, das industriell organisierten Massenmord betrieb.