Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Davon geht die Welt nicht unter… So lautet der Titel der Eröffnungs-Gala der neuen Saison der Konzertreihe des Freinsheimer Vereins Von-Busch-Hof Konzertant. Am 16. September hofft man, mit einem dreitägigen Festival mit frischem Mut in eine zunehmend coronafreie Zukunft tanzen und musizieren zu können.

Das Schellack Orchester präsentiert eine Zwanziger-Jahre-Revue, Josef Moog wird mit einem Klavierkonzert erfreuen, mit weiteren „hochkarätigen Künstlern“, so Vorstandsmitglied