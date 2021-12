Angesichts der hohen Infektionszahlen hat Neustadt die Notbremse gezogen und seinen Weihnachtsmarkt abgebrochen, Landau folgt am Samstag. Das sollte auch die Verantwortlichen in Bad Dürkheim dazu bewegen, über ein vorzeitiges Ende des Dürkheimer Advents nachzudenken. Sicher, es hat sich als richtig erwiesen, den Weihnachtsmarkt auf einem abgegrenzten Bereich nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen. Das war vorausschauend. Allerdings hat der Markt vergangenes Wochenende von seiner überschaubaren Größe und dem reduzierten Angebot profitiert, sodass es kaum Gedränge gab. Die großzügig bemessene Grenze von 1000 Besuchern wurde nicht annähernd erreicht. Das könnte sich nun ändern. Denn je knapper das Angebot an Märkten wird, desto mehr Menschen interessieren sich für den Dürkheimer Advent. Das gilt es trotz der Not der Schausteller zu bedenken.