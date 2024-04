Kostenlos und niederschwellig: So sollen sich suchterkrankte Menschen mittels der Online-Plattform www.suchtberatung.digital beraten lassen können. Dazu hat das Diakonische Werk der Pfalz alle seine örtlichen Beratungsstellen um eine Verknüpfung mit dieser Plattform erweitert. Dort stehen die Suchtberaterinnen und -berater dann auch via E-Mail, Chat und Videochat suchtbetroffenen Personen und ihren Angehörigen für Beratungsgespräche zur Verfügung. Nach einer kurzen, anonymen Registrierung können sie laut diakonischem Werk ein passendes Beratungsangebot in der Nähe finden und online eine Beratung mit einer Fachkraft starten. Ob es beim Online-Kontakt bleibt oder doch ein Besuch in einer Beratungsstelle sinnvoll ist, können die Ratsuchenden mit der Fachberatung entscheiden. „Wir sehen darin eine große Chance, auch jene Suchtkranke und deren Angehörige zu erreichen, die bisher nicht den Weg in unsere Beratungsstellen auf sich genommen haben. Lange Anfahrtswege erübrigen sich, auch eine gewisse Angst oder Scham, erkannt zu werden, entfällt bei dem anonymisierten Online-Angebot“, erklärt Annette Schilling, landesweite Referentin für Suchtfragen der LIGA Rheinland-Pfalz und Fachbereichsleiterin beim Diakonischen Werk Pfalz. Suchtberatung bietet die Organisation in Kaiserslautern, Kusel, Zweibrücken, Pirmasens, Bad Dürkheim, Landau und Ludwigshafen an. Beratungsgespräche gibt es zum Beispiel bei Fragen zum Umgang mit Drogen, psychoaktiven Substanzen, Glücksspiel oder Medien. Entstanden ist das ergänzende Online-Angebot bei einem Modellprojekt, das aus Mitteln des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums gemeinsam mit zwölf anderen Bundesländern finanziert wird.