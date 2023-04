Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein ereignisreiches Nachbarschaftsduell absolvierten die Herren des Dürkheimer HC am Sonntagmorgen zu Hause gegen den TFC Ludwigshafen in der Ersten Hockey-Regionalliga. Am Ende besangen die Gäste mit ihren Fans den 11:6-Derbysieg.

Die Dürkheimer Anhänger hatten aufgerüstet zum Derby mit Ratschen, Hupen und Trommel. Sie sahen eine Achterbahn der Gefühle im Nachbarschaftsduell, das der TFC am Ende klar für sich