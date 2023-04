Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem deutlichen 7:2 (1:0)-Finalsieg gegen den Kreuznacher HC hat sich die männliche U18 des Dürkheimer HC am Montagabend nicht nur den Titel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gesichert. Das Team hat sich für die Zwischenrunde der deutschen Meisterschaft Mitte Oktober in Hamburg gesichert.

Markus Förster ist stolz auf sein Team: „Das hat wirklich Spaß gemacht“, sagte der Trainer nach dem Spiel. Zwar habe sich seine Mannschaft zunächst schwergetan. Nur Nico Mayerhöfer,