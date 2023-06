Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hallenhockey: Zwei Spiele haben die Herren des Dürkheimer HC in der Ersten Hockey-Regionalliga Süd noch, um den Klassenverbleib zu sichern. Am Samstag reisen sie zum Nachbarschaftsduell beim TFC Ludwigshafen. Wer bei Anpfiff um 17 Uhr spielen kann, ist allerdings noch fraglich, wie Coach Andreas Schanninger verrät.

Das Dürkheimer Problem: Am Donnerstag meldete ein Spieler, der am Dienstag noch im Training war, einen positiven Corona-Test. „Sicherheitshalber haben wir das Training am Donnerstagabend ausfallen