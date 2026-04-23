Die Dürkheimer Hockey-Herren starten mit neuem Trainer in den zweiten Teil der Feldsaison. Am Samstag kommt es in Sachsenhausen zum Topspiel der Zweiten Regionalliga Süd.

Erster gegen Zweiter heißt es, wenn am Samstag um 16 Uhr an der Babenhäuser Landstraße in Frankfurt-Sachsenhausen der DHC beim TSV Sachsenhausen antritt. Denn dem neuen Herrentrainer Dirk Baumgarten wurde von seinem Vorgänger Andreas Schanninger der Platz an der Sonne hinterlassen. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen führen die Dürkheimer die Tabelle vor dem starken Aufsteiger TSV Sachsenhausen an.

Da die Hinrunde noch nicht abgeschlossen ist, bis dahin fehlen noch zwei Spieltage, ist natürlich noch gar nichts entschieden in der Westgruppe der Zweiten Regionalliga Süd. Noch ist fast alles sogar sehr eng. Der DHC hat, wie erwähnt, zwölf Punkte, Sachsenhausen hat als Zweiter zehn Zähler. Dahinter folgen Safo Frankfurt, der TV Alzey, der TFC Ludwigshafen und der Kreuznacher HC mit jeweils einem Punkt Abstand.

Siebter mit vier Punkten ist TEC Darmstadt, der Tabellenletzte Limburger HC hat noch keinen Punkt ergattern können. Aber im Frühjahr ist oftmals vieles anders, Spieler haben den Verein gewechselt, junge Akteure, die frisch in die U18 hochgekommen sind, sind nun auch für die Herren spielberechtigt. Daher sind die Mannschaften im April immer schwer einzuschätzen.

Der TSV Sachsenhausen hat im Herbst einen, für manche überraschend, starken Auftritt hingelegt. Die ersten drei Spiele gegen Limburg, Darmstadt und Ludwigshafen konnten sie gewinnen, allerdings gab es gegen Safo eine Niederlage und zuletzt ein Unentschieden gegen den KHC. Baumgarten weiß nicht, was in Sachsenhausen auf ihn und seine Mannschaft zukommt. Allerdings sind für ihn alle Gegner zunächst noch eine große Unbekannte, da er sich erst im Frühjahr entschieden hat, auch die Verantwortung für die Herren des DHC zu übernehmen.

Deswegen hatte er sich im Herbst natürlich noch nicht mit den Gegnern beschäftigt. Sein Amt als Damentrainer gemeinsam mit Uwe Krauß behält er zwar, aber er wird natürlich sein Engagement dort etwas herunterschrauben, muss der Kollege und Freund mehr Verantwortung alleine tragen. Der TSV Sachsenhausen ist zwar gerade erst aus der Oberliga Hessen aufgestiegen, aber der DHC hatte bereits in der vorletzten Saison mit ihm zu tun. Denn die Sachsenhäuser hatten in der Saison 2023/2024 ein einjähriges Gastspiel in der Regionalliga, bei der sie sich zumindest teilweise respektabel geschlagen hatten.

Das Hinspiel des DHC in Frankfurt hatte vor zwei Jahren Unentschieden geendet. Allerdings hatten die Dürkheimer damals reichlich Chancen ungenutzt gelassen. Das Glück war an dem Tag nicht auf ihrer Seite gewesen. Das Rückspiel zum Saisonausklang zu Hause hatte der DHC dann mehr als deutlich gewinnen können und die Sachsenhäuser zurück in die Oberliga geschickt. Doch die haben sich als Stehaufmännchen erwiesen und haben sich in dieser Runde schon mal ein gutes Polster für den Klassenerhalt erarbeitet.

„Die Jungs erinnern sich noch an einen relativ stumpfen Platz“, erzählt Baumgarten, was den damals anwesenden Spielern vor allem im Gedächtnis geblieben ist. Der macht das Spiel insgesamt etwas langsamer und so vielleicht zum Heimvorteil, weil die Spieler des TSV dies gewohnt sind. Der neue Trainer konzentriert sich lieber auf das eigene Spiel, will sich auf die eigenen Stärken besinnen. „Wir wollen unser Spiel machen. Technisch sind die Spieler alle gut ausgebildet“, lobt Baumgarten. Nun müssen alle an einem Strang ziehen, um die gesetzten Ziele umzusetzen. Aufgrund der guten Ausgangslage will der DHC selbstverständlich um den Aufstieg in die Erste Regionalliga mitspielen. „Bei der Qualität unserer Spieler ist das Pflicht“, betont Baumgarten. Aber er weiß auch, dass es „immer ein paar blöde Ausrutscher geben kann“. Als solche kann man sicher auch die Partie Ende September beim TV Alzey bezeichnen, als der DHC sich beim 2:3 die gute Bilanz kaputt machte

Zur Vorbereitung waren die Dürkheimer am vergangenen Wochenende in Köln, hatten zwei Testspiele, einmal gegen Blau-Weiß Köln, die als Zweitliga-Absteiger die Regionalliga West schon wieder anführen, und dann gegen die Zweite von Rot-Weiß Köln absolviert. Die knappe Niederlage gegen Blau-Weiß scheint den Trainer noch ein wenig zu ärgern. „Wenn wir vollzählig gewesen wären, hätten wir das Spiel sicher gewonnen“, erklärt er, dass ein paar wichtige Spieler nicht dabei sein konnten.

Einiges könnte noch besser werden, sieht Baumgarten noch Luft nach oben. Dennoch war er insgesamt zufrieden. Mit Philipp Eymael und Julius Gelbert waren zwei Spieler dabei, die gerade aus der U16 herausgewachsen sind. Im Laufe der Runde will er diesen jungen Spielern immer wieder Einsatzzeiten geben.

Sie würden im Training durchaus Gas geben, lobt der neue Coach. Mit Neil Schroer ist ein schneller Spieler nach seiner Auslandsreise zurück, dafür macht Lennart Molzahn leider eine studienbedingte Pause, er hatte in der Abwehr eine wichtige Rolle gespielt. Für das Spiel in Sachsenhausen hofft Baumgarten, der auch noch auf Co-Trainer Christian Mayerhöfer verzichten muss, dass ihm ansonsten alle Spieler zur Verfügung stehen. Man darf gespannt sein, wie seine Premiere als alleinverantwortlicher Herrentrainer verläuft.