Obwohl eigentlich keine Wahlen anstanden, wählte der Dürkheimer Hockey-Club (DHC) auf seiner Mitgliederversammlung zwei neue Vorstandsmitglieder.

Da Vorstandswahlen beim DHC alle zwei Jahre stattfinden, gab es in diesem Jahr nur zwei ergänzende Wahlen. Der Posten der Sportwartin konnte endlich wieder besetzt werden. Tanja Rall war im vergangenen Herbst von Präsident Detlef Nehrdich zunächst kommissarisch ernannt worden. Nun kann sie sich auch mit dem Votum der Mitglieder um die Planung von Hallen- und Platzbelegung sowie Anspielzeiten kümmern. Neue Jugendwartin ist Katja Schendel. Sie steht damit dem Jugendausschuss vor, der sich um die Belange des Jugendbereichs kümmert. Der bisherige Jugendwart Jonas Pacyna wird dem Ausschuss erhalten bleiben. Da er aber studienbedingt ein halbes Jahr im Ausland ist und sich auch noch um die Schiedsrichter des Vereins kümmert, soll dieser Wechsel die Arbeit erleichtern.

Positive Stimmung

Der Vorstand hatte zuvor eine positive Bilanz des vergangenen Jahres gezogen. Zwar hatte für die Neuverpachtung der Clubgaststätte in die Küche investiert werden müssen, aber dank eines engagierten Freiwilligenteams wurde die Arbeit in Eigenleistung gestemmt. Der Start für die Pächterfamilie Lee war vielversprechend.

Torsten Althoff, seit 1. April neuer sportlicher Leiter des Dürkheimer Hockey-Clubs, stellte sich vor. Foto: Althoff/OHO

Mit der Verpflichtung eines sportlichen Leiters nach dem Weggang von Cheftrainer Andreas Schanninger sieht der Verein die Weichen für die Zukunft gestellt. „Wir sind unfassbar happy, dass er bei uns ist“, betonte Sportvorstand Markus Koch. „Ich freue mich auf die Herausforderung“, so stellte sich Torsten Althoff den Mitgliedern persönlich vor. Er habe eine positive Stimmung im Verein festgestellt. Yvonne Kaziow hat die Ballschule übernommen, damit wird die motorische Frühförderung von Kindern im Verein weitergehen.

Positives hatte auch Timon Dick aus der kleinen Fechtabteilung zu berichten. Im Jugendbereich gab es mehrere gute Platzierungen, mehrfach reichte es ganz knapp nicht zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften.

Ehrungen

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Dirk Baumgarten, Bernd D. Kirsch. 40 Jahre: Werner Siebert. 25 Jahre: Armin Eberle, Markus Förster, Andreas Ott.