Zwei Siege und zwei Niederlagen gab es für die Jugendteams des Dürkheimer HC in den Halbfinals um die Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaften. Die U16-Mädchen und die Jungs der U12, U14, U18 greifen nach dem Titel. Drei Spiele und zwei Begegnungen um Platz drei finden am Wochenende im DHC-Stadion statt.

Die weibliche U16 sicherte sich den Finaleinzug mit einem 3:1-Sieg über den TSV Schott Mainz. Besonders in der ersten Hälfte dominierte der DHC das Spiel, ging früh in Führung und baute den Vorsprung zur Pause auf drei Tore aus. Die sonst stabile Abwehr ließ im letzten Viertel ein Gegentor zu, der Sieg war aber nie gefährdet. Das Finale gegen den VfL Bad Kreuznach findet am Sonntag um 17 Uhr in Bad Dürkheim statt.

Die männliche U14 zog dank einer guten Mannschaftsleistung ins Endspiel ein. Im Halbfinale gegen den TFC Ludwigshafen lag der DHC zur Pause mit 0:2 hinten, glich im letzten Viertel aber verdient aus und rettete sich damit ins Penalty-Schießen. Hier glänzte vor allem der Torhüter der Dürkheimer, so dass der DHC letztlich mit 4:2 siegte. Das Spiel um den begehrten Wimpel gegen den Dauerrivalen TSG Heidesheim wird am Samstag zu Hause um 12 Uhr angepfiffen.

Die männliche U18 hatte sich bereits am letzten Mittwoch mit 1:0 gegen die TG Frankenthal durchgesetzt. Im Endspiel am 29. September stehen sich die beiden Teams abermals gegenüber. Die U12-Jungs waren spielfrei und werden am nächsten Sonntag um 16 Uhr zu Hause gegen den Kreuznacher HC um den Titel spielen.

Die U14-Mädchen verloren ihr Halbfinale gegen die TG Frankenthal mit 0:2. Die Mädels starteten zu zögerlich ins Spiel, kassierten im zweiten Viertel zwei schnelle Gegentore, die sie nicht mehr aufholen konnten. Am Samstag geht es um 14 Uhr auf eigenem Platz gegen die TG Worms noch um Rang drei der Landesmeisterschaft. Die Jungs der U16 mussten sich im Halbfinale dem Kreuznacher HC mit 0:4 geschlagen geben. Der DHC spielt am Sonntag um 9 Uhr im heimischen Stadion um Platz drei gegen die TG Frankenthal.