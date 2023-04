Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Fragezeichen stehen vor dem Doppelspieltag der Herren des Dürkheimer HC in der Ersten Hockey-Regionalliga Süd. Am Samstag, 16 Uhr, kommt Rot-Weiss München, am Sonntag, 11 Uhr, folgt der ASV aus der bajuwarischen Landeshauptstadt. Derweil stellen sich DHC-Coach Andreas Schanninger auch über das Wochenende hinaus Fragen rund um Sport und Corona.

„Sportlich ist das alles nicht mehr“, sagt Trainer Andreas Schanninger und meint damit die schwierige Lage rund um die Pandemie. Spiele sollen einerseits aus Verbandssicht nicht abgesagt