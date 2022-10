Keine Chance hatte der Dürkheimer U16-Nachwuchs bei den Qualifikationsrunden zur deutschen Feldhockey-Meisterschaft. Die Teams aus Bayern und Hessen waren jeweils zu stark für die Mädchen und Jungen des DHC. Letztere waren in dieser Feldrunde als Spielgemeinschaft unter TFC Ludwigshafen aufgelaufen.

Körperlich und am Ende auch konditionell unterlegen war das weibliche U16-Team des DHC dem bayerischen Vizemeister Nürnberger HTC bei der 2:5-Niederlage. Schnell führten die Nürnbergerinnen mit zwei Toren. Zwar versuchte das beherzt aufspielende Team von Trainer Jens Paul, dagegenzuhalten, doch die beiden Treffer von Kathalena Rall konnten die Niederlage nicht verhindern. Am zweiten Tag gab es im Spiel gegen SaFo Frankfurt, die am Tag zuvor Gastgeber Mannheimer HC mit 0:4 unterlegen waren, eine 0:3-Niederlage. Bitter für den DHC, dass der frühe Treffer des Dritten der hessischen Meisterschaft aus einer fragwürdigen Eckenentscheidung resultierte und der vermeintliche Ausgleichstreffer von Saskia Solbach nach Protesten der Frankfurterinnen aberkannt wurde. Dem DHC fehlte am Ende die Kraft, das Spiel noch zu drehen. Die Teilnahme an der Zwischenrunde der deutschen Meisterschaft sicherte sich der MHC mit einem 3:0-Sieg über den NHTC.

Auch die sieben Dürkheimer U16-Jungs, die gemeinsam mit den Ludwigshafenern in dieser Saison als TFC aufgelaufen sind, verloren ihr Duell mit dem Nürnberger HTC mit 3:7. Nach drei Gegentreffern bereits im ersten Viertel konnte das Team von Trainer Andreas Schanninger die weiteren Viertel etwas offener gestalten. Die Tore für den TFC erzielten Noah Brumm (2) und Florian Gerlach. Gegen den hessischen Vizemeister Hanauer HTC, die tags zuvor gegen den HTC Stuttgarter Kickers mit 0:3 verloren hatten, führten die Pfälzer schnell durch zwei Tore von Gerlach. Durch eigene Unachtsamkeiten lagen sie aber plötzlich mit 2:3 hinten und verloren am Ende sogar mit 2:5. Zur Zwischenrunde darf der NHTC fahren, der gegen die Stuttgarter Kickers mit 4:0 gewann.