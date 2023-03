Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hallenhockey: Das letzte Saisonspiel entscheidet für die Herren des Dürkheimer HC am Sonntag, 12 Uhr, darüber, ob sie ein weiteres Jahr in der Ersten Regionalliga Süd auflaufen dürfen oder den bitteren, weil unnötigen Weg eine Klasse tiefer antreten müssen. Dabei könnten in der engen Liga auch die Spiele der Konkurrenz viel Bedeutung haben.

Die Tabelle zeigt eine deutliche Zweiteilung. HTC Würzburg und ASV München sind enteilt, dahinter stehen punktgleich der Limburger HC und der DHC mit bereits neun ausgetragenen