Cristobal „Cris“ und Ignacio „Nacho“ Contardo haben eine 40-stündige Reise von Chile nach Bad Dürkheim hinter sich gebracht und sind richtig heiß darauf, mit der Ersten Herrenmannschaft des Dürkheimer HC wieder Hockey zu spielen. Auftaktgegner ist am Samstag der SC Frankfurt 1880 II.

Das Wichtigste vorweg: Die Brüder sind gesund und auch wenn die Corona-Lage in Chile weit schlechter ist als in Deutschland, geht es auch ihrer Familie gut. Die Eltern sind vorübergehend im Süden des Landes untergekommen, wo die Pandemie weniger schlimme Auswirkungen hat als im Norden.

Genau eine Woche mit zwei Einheiten hat Cris in Chile im März noch trainiert, bevor Corona kam und in dem südamerikanischen Land das Leben noch weit stärker eingeschränkt wurde als in Deutschland. Rausgehen war nur für maximal zwei mal zwei Stunden pro Woche erlaubt – und das nur wenn es unbedingt nötig war, sprich: Einkaufen, Arztbesuche und Ähnliches.

Mit DHC-Online-Fitnessprogramm trainiert

Die klein gewordene digitalisierte Welt machte es dann aber möglich, dass sich die Brüder in Chile dem Online-Fitnessprogramm des DHC anschlossen: Äußerst schweißtreibendes Training über das Videokonferenztool Zoom stand da auf dem Plan. Cris hat sich außerdem auch noch mit Pádel, einer in Chile beliebten, hier relativ unbekannten Sportart fit gehalten, bei der auf einem tennisähnlichen Platz mit ins Spiel einbezogener Rückwand gespielt wird.

Eine abenteuerliche Anreise haben Cris und Nacho vor drei Wochen hinter sich gebracht, denn von Chile aus war eine direkte Einreise in den Schengenraum verboten. Also ging’s erst mal nach negativem Coronatest in Chile per Flugzeug nach Zagreb, dann mit dem Flixbus über Slowenien nach Mannheim, wo DHC-Präsident Detlef Nehrdich das müde Duo einsammelte.

„Deutschland ist einer der besten Orte, an denen du gerade jetzt sei kannst“

Nach fünf Tagen Quarantäne und einem weiteren negativen Testergebnis, war klar: „Wir sind frei“, sagt Cris und meint damit nicht nur virenfrei, sondern auch, dass die Einschränkungen in Deutschland im Vergleich zu Chile harmlos anmuten. Unter anderem herrscht dort immer noch eine nächtliche Ausgangssperre von 23 bis 5 Uhr – kontrolliert wird sie vom Militär. „Deutschland ist einer der besten Orte, an denen du gerade jetzt sein kannst“, ergänzt Nacho.

Dass Cris den Weg zurück nach Bad Dürkheim gefunden hat, war gar nicht geplant. Er hätte in Spanien studieren wollen, hatte für das wirtschaftlich geprägte Fach im dualen Studium bereits ein Unternehmen gefunden. Doch Corona hat auch das ausgebremst. Also entschloss er sich zur Rückkehr, die Nacho sowieso im Plan hatte.

Nun dürfen die beiden also wieder mit „ihrem“ DHC-Team trainieren, haben auch Testspiele mitgemacht. „Wir brauchen mehr Geduld, wenn wir den Ball haben“, sieht Nacho noch Verbesserungsbedarf, Cris fügt an: „Wir haben in den letzten zwei Partien zu viele Fehler gemacht, wir müssen fokussierter sein.“ Oft habe die Mannschaft nur reagiert, „es wäre aber besser, wir würden den Rhythmus vorgeben“, ist Cris, mit 27 Jahren ein Jahr älter als Nacho, sicher.

Frankfurt 1880 II kommt am Samstag

Nur zwei Spiele stehen in der am 1. September 2019 begonnenen Feldrunde für den DHC noch an. Am Samstag, 16 Uhr, gastiert die Reserve des SC Frankfurt 1880 im Dr.-Kurt-Schneider-Stadion. Eine Woche später reist der DHC zum TFC Ludwigshafen. Geplante Fortsetzung einer richtig langen Saison mit gefühlt noch längeren Pausen: am 1. Mai 2021. Dazwischen soll, so Corona es zulässt, Ende November die Hallenrunde beginnen.

„Wir habe fast zwölf Monate kein Feldhockey gespielt“, erklärt Coach Andreas Schanninger, warum es so schwer ist, Einschätzungen abzugeben. „Die Vorbereitung war wechselhaft, wenn’s nicht läuft, geht der Spielfluss schnell verloren.“ Der gernbeschriebene „Flow“ fehlt sowohl der Mannschaft, der 24 Spieler angehören, als auch den Contardo-Brüdern. „Es ist sichtbar, das Mechanismen noch nicht da sind, sich auch mal zu beruhigen und sich Selbstvertrauen durch einfaches Passspiel zu holen“, kommentiert der Coach die Lage.

DHC führt Tabelle ungeschlagen an

„Da weiß man nicht, woran, man ist“, kann Schanninger auch wenig zum Gegner sagen. Welche Spieler aus der Ersten Mannschaft die Reserve der Frankfurter verstärken, ob starker Nachwuchs zu den Aktiven aufgerückt ist – all das bleibe abzuwarten. „Es gibt in dem Spiel keinen klaren Favoriten“, auch wenn der DHC ungeschlagen mit 13 Zählern die Tabelle der Zweiten Regionalliga Süd anführt und der SC 1880 punktlos mit einem Torverhältnis von 5:23 die Rote Laterne spazieren trägt. „Am Samstag spielt da eine andere Mannschaft als zu Beginn der Saison“, ist Schanninger sicher.

Wie so vielerorts geht es aber auch dem DHC-Coach sowieso erst mal darum, „dass es endlich wieder losgeht“. Cris sagt dazu passend: „Es ist so gut, wieder zurück zu sein.“ Dankbar seien sie, betont Nacho, dass sie wieder so freundlich von der DHC-Familie aufgenommen wurden, der Kontakt zu Freunden und Teamkollegen war nie abgerissen. Gut möglich, dass sich die sympathischen Südamerikaner am Samstag mit Toren erkenntlich zeigen. Vielleicht findet sich danach wiederum jemanden, der ihnen bei der Suche nach einer dauerhafteren Unterkunft hilft – aktuell sind sie bei Teamkollegen untergebracht.