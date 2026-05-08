Erst in Alzey, dann gegen Schott Mainz: Der Dürkheimer HC spielt um die Spitze. Trainer Uwe Krauß vertraut dabei auf eine starke Abwehr.

Am Sonntag geht es in Bad Dürkheim um die Tabellenführung in der RPS-Oberliga der Damen. Dennoch legen die Dürkheimerinnen zunächst den Fokus auf die Partie am Samstag. DHC-Damentrainer Uwe Krauß arbeitet nach dem Motto: eins nach dem anderen. „Erstmal müssen wir die Punkte am Samstag holen, dann konzentrieren wir uns auf das Spiel am nächsten Tag.“

Denn zunächst treten die Dürkheimerinnen beim TV Alzey an, erst am Sonntag folgt um 12 Uhr das Heimspiel gegen den Verfolger TSV Schott Mainz. Krauß bemüht da gerne die alte Phrase: „Das nächste Spiel ist das schwerste.“ Das Gleiche sagt auch Lydia Bechtoldt-Haase. Die erfahrene Stürmerin spricht zudem von einem sehr spannenden Wochenende.

Die Alzeyerinnen haben nach sechs Spielen erst fünf Punkte geholt. Ein Sieg gegen die TG Worms und zwei Unentschieden im Rückspiel gegen Worms und gegen den HTC Neunkirchen brachten die Zähler. Das Hinspiel in Dürkheim im Oktober gegen Alzey hatte der DHC mit 1:0 für sich entscheiden können. „Sie sind immer sehr robust“, sagt Krauß über die Alzeyerinnen, da tun sich die Dürkheimerinnen stets schwer.

„Aber wenn wir hinten gut stehen, ist das machbar“, setzt er auf die zuverlässige Defensive, die in fünf Spielen erst zwei Gegentreffer kassiert hat. Das Hinspiel gegen Alzey sei so lange her, es könne sich viel geändert haben, findet Lydia Bechtoldt-Haase. Sie ist aber optimistisch für die Partie, „wenn wir konzentriert sind“. Auch Krauß kann nicht einschätzen, was die bisherigen Ergebnisse über die Stärke des TVA aussagen.

Denn er könne eben auch nicht einschätzen, wie stark die Wormserinnen sind, da der DHC noch nicht gegen die TG gespielt hat. „Sonntag wird ein anderes Kaliber“, ist Lydia Bechtoldt-Haase überzeugt. Schott Mainz ist derzeit punktgleich mit dem Tabellenführer DHC auf Rang zwei, hat zum Sammeln der dreizehn Punkte aber sechs Spiele und damit eins mehr benötigt. Das Hinspiel in Mainz endete 1:1-Unentschieden.

Aber da hatte Lydia Bechtoldt-Haase gefehlt, könnten ihre Tore diesmal vielleicht den Sieg bringen. Mainz sei ein junges, gut eingespieltes Team, findet sie. „Sie sind aber zu schlagen, dafür müssen wir unser Spiel machen“, ist sie überzeugt. Auch Krauß vermutet, dass Mainz der stärkste Konkurrent um die Meisterschaft und Teilnahme an den Aufstiegsspielen ist.

Neben dem Punktverlust zu Hause gegen den DHC ist die etwas überraschende 0:2-Niederlage im September bei der TG Worms das Negativerlebnis für Schott gewesen. „Wir besinnen uns auf unsere Stärken“, macht sich Krauß keine großen Gedanken. „Die Mädels sind in den Spielen immer sehr fokussiert“, lobt er. Krauß selbst ist derzeit gehandicapt, er hat sich die Achillessehne gerissen.

Er wird also mit einem Spezialschuh am Spielfeldrand stehen. Unterstützung auch im Training bekommt er natürlich vom Kollegen Dirk Baumgarten, der ist aber an beiden Spieltagen parallel mit den Herren im Einsatz. Aber die eigentliche Kapitänin Alena Baumgarten, die momentan nicht spielen kann, ist als Unterstützung da. Immerhin hat Krauß nun sehr viel Zeit, sich akribisch auf die Spiele vorzubereiten.

Obwohl es inhaltlich und qualitativ da nichts zu verbessern gibt, wenn man Lydia Bechtoldt-Haase Glauben schenkt. „Ich schwärme von ihm“, sagt die ehemalige Bundesliga- und Nationalspielerin, die schon viele Trainer erlebt hat. „Man merkt, dass er selbst hochklassig gespielt hat. Er hat Ahnung.“ Er versuche immer, das Beste aus der Mannschaft herauszuholen, stelle auch bei Personalveränderungen immer so um, dass es wieder passt.

„Wir sind immer gut auf die Spiele vorbereitet. Er weiß einfach, wovon er spricht.“ Vielleicht hat Krauß fürs Wochenende außerdem ein Ass im Ärmel, denn Leni Koch ist wieder ins Training eingestiegen. Die junge Stürmerin hatte länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, ist hoffentlich wieder fit, denn auch sie ist immer wieder für Tore gut. Nach den zwei Partien wird den DHC-Damen nicht viel Zeit zum Durchschnaufen bleiben, denn schon am Mittwoch steht das nächste Spiel in Worms an.

„Wir machen Dienstag ein lockeres Training, dann passt das schon“, sieht Krauß keine Probleme in der Termindichte. „Wir haben eine gute Ausgangslage, die wir hoffentlich auch nach dem Wochenende haben“, liegt dort der Fokus des optimistischen Trainers.