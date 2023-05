Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Rüdiger Hänel als neuem Trainer starten die Damen des Dürkheimer HC am Sonntag in die Pokalrunde. Der Verband hat den Wettbewerb eingeschoben, da die Oberligasaison erst im Frühjahr 2021 fortgesetzt wird. Hänel setzt in Zukunft auf die eigene Jugend.

Rüdiger Hänel, seit fast einem Jahr Cheftrainer beim DHC, ist nach dem Rückzug von Lars Weise nun auch für die Damen verantwortlich. Trainingsbeginn war nach der langen Unterbrechung