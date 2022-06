Am Samstag kommt es im Dürkheimer Dr.-Kurt-Schneider-Hockey-Stadion zum Pfalzderby der Damen-Oberliga. Der DHC empfängt mit der TG Frankenthal II den aktuellen Tabellenführer.

„Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, sagt DHC-Damentrainer Dirk Baumgarten vor dem Pfalzderby. Dann sei der DHC wieder vorne mit dabei, könne der Rückstand auf den Tabellenführer auf zwei Punkte verkürzt werden. Die Meisterschaft und damit die Teilnahme an den Aufstiegsspielen ist allerdings für das Team des Trainergespanns Baumgarten und Uwe Krauß nach der Niederlage in Alzey vor drei Wochen wohl nur noch theoretisch zu erreichen, dafür müsste die Konkurrenz noch einige Spiele verlieren. Aktuell rangiert der DHC mit zwölf Punkten auf Platz drei, der HTC Neunkirchen ist Zweiter mit 14 Punkten und die TG II steht mit 17 Punkten vorne. Aber, egal wie das Spiel ausgehe, es sei auf jeden Fall eine Standortbestimmung für die teils sehr junge Truppe, erklärt Baumgarten.

Die drei Wochen Pause seit dem letzten Spiel seien für das Team nicht gut gewesen, erklärt der Coach. Immer wieder hätten Spielerinnen im Training wegen Urlaub, Krankheit oder berufsbedingt gefehlt. Spezielle Einheiten wie Eckentraining, die doch häufig auf bestimmte Personen zugeschnitten seien, wären daher schwierig gewesen. Und immer noch fehlen einige erfahrene Akteurinnen wegen Verletzung, immerhin ist Alena Baumgarten wieder fit und bis zum Spiel auch von ihrer Dienstreise zurück. „Wir müssen sehen, dass wir die Abwehr komplettieren und dann müssen das Mittelfeld und der Angriff stehen“, fasst der Trainer zusammen.

Frankenthal könnte Meister werden

Frankenthal hingegen könnte mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Da die erste Mannschaft der TG in der Regionalliga ebenfalls Tabellenführer ist und gute Chancen hat, in die Zweite Bundesliga aufzusteigen, dürfte in dem Fall die zweite Mannschaft nachrücken. Hierfür muss aber der RPS-Meister, wie auch immer er heißen wird, auf jeden Fall noch die Aufstiegsspiele gegen den bayerischen Meister gewinnen. Denn für die vier Oberligameister stehen in der Regionalliga nur zwei Plätze zur Verfügung.

Die etwas unglückliche Niederlage aufgrund ausgelassener Chancen und eines extrem effektiven gegnerischen Angriffs, aus wenigen Chancen das Siegtor zu machen, wollen die DHC-Damen nun am Samstag vergessen machen. „Wir gehen auf jeden Fall positiv in das Spiel, schließlich ist ein Derbysieg immer schön“, sagt Baumgarten schmunzelnd. Anpfiff ist am Samstag um 13 Uhr.

Der Kader

Dorothee Frey – Alena Baumgarten, Antonia Broschart, Alina Klein, Anna Lotta Kulik, Ella Bösling, Heidi Kaub, Johanna Eitel, Johanna Kleinschroth, Julia Eitel, Julia Blättner, Helene Koch, Leonie Hüttner, Maike Paczyna, Michélle Stadtmüller, Pauline Lehrer.