Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Dürkheimer Hockeydamen treten am Wochenende beim Tabellenzweiten TG Frankenthal II an. Viel zu holen, wird es für den DHC im Lokalderby der Oberliga wohl nicht geben.

Die TG möglichst lange ärgern und sehen, was möglich ist – das ist die Strategie der DHC-Damen am Samstag beim Lokalderby in Frankenthal. Mit einem Sieg rechnet niemand, denn die TG hat