Mit Zuversicht gehen die Damen des Dürkheimer HC in das letzte Hinrundenspiel der Hockey-Oberliga am Sonntag. Beim Tabellenletzten TSG Kaiserslautern soll endlich ein Sieg her.

Sie wollen und sollten dieses letzte Spiel vor Weihnachten unbedingt gewinnen. Nach nur einem Zähler aus drei Spielen wollen die Dürkheimerinnen bei der noch komplett punktlosen TSG Kaiserslautern endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Die Personalsituation bei den Dürkheimerinnen hat sich entspannt, alle Spielerinnen sind wieder fit. Zudem ist Julia Eitel aus dem Urlaub zurück. Auflaufen wird außerdem Routinier Emma Gerstenhöfer.

Unter der Woche haben die Damen im Training gegen die weibliche U16 einige Abläufe einstudiert, wollen offensiver agieren als in den letzten Spielen gegen die starken Gegnerinnen aus Frankenthal oder Neunkirchen. Diese beiden noch ungeschlagenen Teams treffen übrigens am Samstag aufeinander und kämpfen um die Tabellenführung.

Neuer Trainer, neue Taktik bei TSG?

Aufsteiger TSG Kaiserslautern hat bisher alle Spiele verloren, ist aber dennoch schwer einzuschätzen. Der DHC kennt das Team zwar aus der Saison 2019/20, als die zweite Mannschaft gegen sie spielte. Aber die Westpfälzerinnen haben einen neuen Trainer, der ihnen eine andere Taktik mit auf den Weg geben wird. Dürkheim kann mit einem Sieg den Abstand zur TSG vergrößern und nach Punkten zum Tabellendritten Kreuznacher HC aufschließen. Wer auf diesem Platz die Weihnachtspause verbringt, entscheidet dann das Torverhältnis. Anpfiff ist am Sonntag um 13 Uhr in der Barbarossahalle in Kaiserslautern.