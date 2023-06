Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der Auftaktniederlage in der Zweiten Regionalliga Süd müssen die Dürkheimer Hockeyherren am Samstag um 16 Uhr in Frankfurt beim SC 1880 II antreten. Trainer Andreas Schanninger setzt auf ein besseres Spiel seines Teams, auch weil er einen offensiveren Gegner erwartet.

Noch immer haben Trainer und Mannschaft keine richtige Erklärung, warum der DHC die gute Vorbereitungsform im ersten Saisonspiel gegen Rüsselsheim nicht abrufen konnte. Im Dienstagstraining