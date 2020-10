Die männliche B-Jugend des Dürkheimer HC ist souveräner Rheinland-Pfalz/Saarmeister geworden. Die Knaben A verloren knapp im Finale und mussten sich mit dem Vizemeistertitel begnügen.

Die männliche B-Jugend sicherte sich in beeindruckender Weise erneut den Meistertitel. Im Finale setzten sich die Dürkheimer gegen den Dauerrivalen TG Frankenthal klar mit 7:0 (3:0) durch und verteidigten damit ihren Feldtitel aus dem Vorjahr. Das Spiel verlief zunächst ausgeglichen mit wenigen Torraumszenen. Ein Siebenmeter brachte in der elften Spielminute das 1:0 für den DHC. Dürkheims Torwart verhinderte anschließend durch eine tolle Parade bei einer Strafecke den Ausgleich, danach konnte Frankenthal einen Siebenmeter nicht nutzen. Zwei sehenswert herausgespielte Treffer am Ende der ersten Halbzeit brachten die Schützlinge von DHC-Trainer Rüdiger Hänel endgültig auf die Siegerstraße.

In der zweiten Halbzeit nutzten die Dürkheimer ihre Überlegenheit im Spielaufbau und bauten die Führung bis zum 7:0 weiter aus. Bei sechs Siegen in sechs Spielen erzielte der DHC in dieser Oberligasaison 65 Tore bei nur drei Gegentreffen. Als Landesmeister hat sich der DHC eine gute Ausgangsposition für das Qualifikationsturnier zum Saisonabschluss des Deutschen Hockeybundes (DHB) geschaffen.

Knaben B gewinnen Finale 6:1

Die Knaben A mussten sich im Landesfinale dem TV Alzey mit 2:3 geschlagen geben. Der DHC ließ einige Chancen aus und lag zwischenzeitlich mit drei Toren zurück. Zwar kämpften sich die Jungs wieder heran, aber mehr als das 2:3 wollte nicht gelingen. Als Vizemeister darf der DHC dennoch an der Qualifikation für das Saisonabschlussturnier teilnehmen.

Die Knaben B spielten bereits am Freitag um Platz drei in der Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainerin Marlene Allgeier besiegte den TSV Schott Mainz mit 6:1. Der DHC fand etwas zögerlich ins Spiel. Es war lange eine ausgeglichene Partie. Mit mehr Kampfgeist und Zug zum Tor platzte schließlich nach dem ersten Treffer der Knoten und der DHC entschied das Spiel klar für sich.

Weibliche B-Jugend erfolgreich

Die weibliche Jugend B hatte bereits am Donnerstagabend das Spiel um Platz drei der Landesmeisterschaft mit 3:0 im Penalty-Shootout gegen den TSV Schott Mainz gewonnen und nimmt damit am Süd-Cup-Turnier der Drittplatzierten des Süddeutschen Hockeyverbandes in zwei Wochen teil.