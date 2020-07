Angelina Vogt, die amtierende Deutsche Weinkönigin, war am Freitag zu Gast im Weingut der Brüder Andreas und Steffen Rings. Auf ihrer Tour durch 13 deutsche Weinanbaugebiete – bei der Vogt auch verriet, welchen aufgrund der Corona-Krise verpassten Terminen sie nachtrauert – wurde sie begleitet von der Pfälzischen Weinkönigin Anna-Maria Löffler und der Pfälzischen Weinprinzessin Christina Fischer.

Ebenfalls begleitet wurde Angelina Vogt von den amtierenden Deutschen Weinprinzessinnen Julia Sophie Böckler und Carolin Hillenbrand. Neben Weinverkostungen und kulinarischen Erlebnissen, bestimmen Betriebsbesichtigungen und Vinotheken das dreitägige Programm der Hoheiten. Beim Abstecher zu den Rotweinspezialisten Andreas und Steffen Rings, die aber auch einen exzellenten Riesling in die Flasche bringen, konnten sich die Damen im Kelterhaus und im Weißwein- und Rotweinkeller ein anschauliches Bild von einem modern geführten Weingut machen.

„Ich bin froh, dass es nach der langen Isolation aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Auftritten in den sozialen Medien und Online-Weinproben seit Ende Juni für uns wieder raus geht und genieße den Kontakt mit den Menschen und den Winzern“, berichtet Angelina Vogt, die etwas wehmütig den entgangenen Terminen, die sie auch ins Ausland geführt hätten, nachtrauert.

Hochwertiger Wein, eindrucksvolles Fachwissen

„Anfang Februar konnte ich aber noch nach Japan reisen, das hat gerade noch geklappt“, sagt die angehende Winzerin und Ernährungswissenschaftlerin, die in Weinsheim lebt, in Offenburg geboren und in den Jahren 2018 und 2019 bereits zur Naheweinkönigin gewählt wurde. Als nach der Betriebsführung ausgewählte Rieslinge und Spätburgunder verkostet wurden, waren die Hoheiten sicht- und hörbar in ihrem Element.

So entlockten sie Gastgeber Andreas Rings zahlreiche Informationen und Geschichten zu den hochwertigen Tropfen und konnten das eigene Fachwissen eindrucksvoll unter Beweis stellen. Auf die Frage, wie denn die Weine schmecken würden, wurde mit „sehr elegant, sehr präzise, hat Power, voller Reife, würzig und mit feiner Säure“ geantwortet. Weinprinzessin Carolin Hillenbrand merkte an, dass die Trinkfestigkeit, die Corona-bedingt etwas nachgelassen habe, so allmählich wieder zurückkommen würde. „Ich bin auch froh, dass wir wieder unter die Leute kommen und denke, dass wir in den letzten zwei Monaten noch einmal Vollgas geben werden“, berichtet sie und lacht dabei.

Bevor es am für die Weinkönigin und ihre Entourage weiter in das Weingut Eugen Müller in Forst ging, um dann am Abend einer Weinprobe im Riesenrad in Landau beizuwohnen, fanden sie lobende Worte für das Weingut Rings, das ein durchdachtes Konzept vorweisen könne und mit einem sympathischen, offenen und ehrlichem Auftritt des Gastgebers gepunktet habe.