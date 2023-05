In dieser Woche waren die Deutsche Weinkönigin Katrin Lang und die Deutsche Weinprinzessin Juliane Schäfer im Zuge ihrer Reise durch die Anbaugebiete in der Pfalz zu Gast, begleitet von der Pfälzischen Weinkönigin Lea Baßler. Einen Stopp haben sie am Mittwoch auch im Weingut Lichti & Astroh in Herxheim am Berg gemacht. Mit ihrem neuen Betrieb sind Freya Lichti und Andreas Strohberger von dem renommierten Eichelmann-Weinführer zur „Entdeckung des Jahres 2023“ gekürt worden und eignen sich dementsprechend gut, um ein junges Weingut in der Pfalz zu repräsentieren.

Um Lea Baßlers Wunsch nachzukommen, „nicht nur in der Probierstube zu sitzen, sondern auch zu zeigen, wo der Wein herkommt“, gehörte bei Lichti & Astroh auch eine Wanderung durch das Naturschutzgebiet Felsenberg-Berntal mit zum Programm. Wie auf unserem Foto zu sehen, konnten Lang, Baßler und Schäfer (von links ) auf dem Weg dorthin die tolle Aussicht auf die Rheinebene genießen – bei einem guten Glas Pfälzer Wein natürlich. Das Fazit fällt dementsprechend positiv aus: „Das Berntal ist auf jeden Fall einen Besuch wert, denn hier ist Naturschutz nicht nur einfach ein Slogan, sondern hier kann man ihn definitiv entdecken. Und wenn man das noch mit einem guten Glas Wein in Kombination macht, ist das ein absolutes Erlebnis“, lobte Juliane Schäfer. „Und die Pfalz ist natürlich immer einen Besuch wert“, ergänzte Lea Baßler.