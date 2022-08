Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser eröffnet am Montag, 22. August, einen Servicepunkt in der Freinsheimer Bärengasse. Nach Angaben des Unternehmens erhalten dort Bürger sowohl Informationen zum geförderten Glasfaserausbau von Inexio als auch zu Ausbaugebieten von Deutsche Glasfaser. Das Team von Deutsche Glasfaser steht montags in der Zeit von 11 bis 13 und 14 bis 17 Uhr für Beratungsgespräche und vertragliche Themen bereit.