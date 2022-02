Bürger der Ortsgemeinden Freinsheim, Weisenheim am Sand, Bobenheim am Berg, Erpolzheim und Kallstadt können sich in den kommenden Wochen für eine Anbindung an das Glasfasernetz entscheiden. Dafür startet das Unternehmen Deutsche Glasfaser am Montag die Nachfragebündelung. Für den Ausbau benötige das Unternehmen eine entsprechende Quote von Vertragsabschlüssen. So stehe dem Glasfaser-Ausbau nichts im Wege, sollten „mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in Freinsheim, Weisenheim am Sand, Bobenheim am Berg, Erpolzheim und Kallstadt mitziehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis zum 7. Mai können Anwohner im Ausbaugebiet einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Nachzügler könnten auch später angeschlossen werden, müssten dann allerdings die Anschlusskosten – derzeit 750 Euro – selbst tragen. Zwischen den Ortsgemeinden und Deutsche Glasfaser besteht ein Kooperationsvertrag. Für Interessenten gibt es die Möglichkeit, an einer Online-Infoveranstaltung teilzunehmen. Informationen über Netzausbau, Produkte und Projektverlauf gebe der Servicepunkt in der Freinsheimer Bärengasse 1, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Auf Wunsch sei auch eine Beratung zu Hause möglich. In der VG Wachenheim gab es bereis im vergangenen Jahr eine Nachfragebündelung. Hier wurde nur in Ellerstadt die erforderliche Quote der Haushalte erreicht. Außerdem wird das Unternehmen in den Dürkheimer Ortsteilen Ungstein und Leistadt das Glasfasernetz ausbauen.