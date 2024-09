Der deutsch-französische Freundeskreis Saint-Gengoux-le-National und Weisenheim am Berg hat den Erstklässlern der Partnergemeinde im Burgund nach den Ferien Schultüten überreicht. Das kleine Buch „Die Bildermaus“ für französische und deutsche Kinder gab es zusätzlich als Geschenk, damit die Schüler mithilfe von Bildern beide Sprachen lesen können. Die Schultüte wurde von Vereinsmitgliedern gebastelt und befüllt. Eine kleine Delegation brachte die Geschenke ins Burgund. Ziel der Aktion laut Karl Hermann Franck, Präsident des Deutsch-Französischen Freundeskreises: Jungen Menschen früh den europäischen Gedanken vermitteln. Franck plant, den Kontakt zur Grund- und Realschule in Weisenheim am Berg herzustellen, um einen Austausch zu ermöglichen.