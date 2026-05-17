Claude Bonniaud ist einer der Gestalter der Partnerschaft mit Paray-le-Monial auf französischer Seite. Beim jetzigen Besuch feierte er selbst einen besonderen Tag.

Ein Lächeln liegt an diesem Nachmittag auf seinem Gesicht. „Das war wirklich eine große Freude“, sagt Claude Bonniaud. 75 Jahre alt wird er an diesem Freitag. Weggefährten des Schüleraustauschs haben mit ihm diesen Nachmittag verbracht. Eine Überraschung, die sichtlich Spuren hinterlässt im Herzen jenes Mannes, der für die Städtepartnerschaft und insbesondere den Schüleraustausch mit Dürkheims Partnerstadt steht wie kaum ein anderer.

Von 1980 bis zu seiner Pensionierung hat der Deutsch-Lehrer Schülerinnen und Schüler des Collège Jeanne d’Arc in die Pfalz begleitet. Am Stadtfest-Freitag trifft er (ehemalige) Französischlehrkräfte des Werner-Heisenberg-Gymnasiums samt Ehepartnern zum Geburtstagskaffee. Schließlich fällt sein Ehrentag mit den Feierlichkeiten des Partnerschaftsjubiläums zusammen. Er ist eines der Urgesteine der Städtepartnerschaft.

Treffen mit Lenz, Grass und Härtling

Wer Claude Bonniaud kennenlernt, erlebt einen Mann, den seine Wegbegleiter als besonnenen Charakter und einen Europäer durch und durch beschreiben. Einer, der auch durchaus mal verrückte Einfälle in die Tat umsetzt. So ist er nach seiner Pensionierung anlässlich des Wurstmarkts zusammen mit einem Freund auf dem Rennrad von Paray nach Bad Dürkheim gefahren. 2015 sei das gewesen, erinnert sich Bonniaud. Sie hätten fünf Tage gebraucht. „War eine schöne Tour. Und eine interessante Erfahrung“, blickt er zurück.

Sich mit Claude Bonniaud zu unterhalten heißt, jemanden zu treffen, den die deutsche Sprache schon früh interessierte. 1970 beginnt er sein Studium der Germanistik. „Ich habe viel auf Deutsch gelesen“, sagt er. Das hat sich im Ruhestand nicht geändert. Zuletzt habe ihn Florian Illies Bestseller „Wenn die Sonne untergeht“ fasziniert. Kein Wunder also, dass auch Bücher unter der Vielzahl der Geschenke sind. Eine Fotokamera hingegen fehlt. Wenngleich ihn auch das ausmacht. Wenn er nicht Germanist geworden wäre, dann hätte er womöglich die Karriere als Fotograf angestrebt. Zeit und Spiegel hätten seine Bilder von Siegfried Lenz abgelichtet. Bonniaud erzählt das nicht laut oder nach Aufmerksamkeit heischend. Dafür ist er viel zu bescheiden. Peter Härtling und Günther Grass reihen sich ein in die Begegnungen, werden zu einer kleinen Perlenkette des „Who’s Who“ der jüngeren deutschen Literatur. Für Bonniaud sind es schlicht Erinnerungen, die er mit leuchtenden Augen erzählt.

Bier gerne, Käse geht

Vielleicht hätte er „etwas gewagter sein sollen“, sagt er mit der Idee des Fotografendaseins im Kopf. Gewagt hat er es nicht. Der Lehrerberuf sei indes nie seine Absicht gewesen. „Aber bei Germanistik ist die Auswahl nicht groß“, grinst der 75-Jährige. Und so führt ihn sein Weg ans Collège Jeanne d’Arc – und damit direkt in den Schüleraustausch. Eine sehr lebendige Facette seines Berufs, sagt er.

Mehr als 100 Mal hat er seitdem Bad Dürkheim besucht. Hat Stadtfest und Wurstmarkt kennengelernt, hat Freunde gefunden, mit ihnen gefeiert und gelacht. So wie an diesem Wochenende. Dabei sollte man wissen: Der Franzose Claude Bonniaud verschmäht Wein nicht, ist aber Bierfreund. Und Käse? „Ziegenkäse nicht, alles andere geht“, sagt er. Das klingt eher nach Akzeptanz denn Liebe. Die Liebe zu Europa, zu Bad Dürkheim, die allerdings ist in seinem Herzen verankert. Und deswegen ist er noch immer der Organisator der Partnerschaft auf französischer Seite.

„Alles hat seine Zeit“, macht er deutlich, dass er nach seinem Abschied aus dem Schüleraustausch auch durchaus diesen Teil gern in jüngere Hände abgeben will. Unabhängig von seiner Leidenschaft für die deutsch-französischen Beziehungen. In der Familie trägt sich die längst weiter, wie der 75-Jährige durchblicken lässt. Seine Tochter habe ebenfalls Deutsch studiert – und sei mit einem Deutschen verheiratet. Bei diesen Worten lacht Claude Bonniaud. Er hat mit seiner Leidenschaft nicht nur in der Partnerschaft viele Spuren hinterlassen. Er wird es wohl auch weiter tun.