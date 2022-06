Im Kreis Bad Dürkheim waren im Juni 2658 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet – 0,9 Prozent weniger als im Mai und 13,8 Prozent weniger als im Juni des vergangenen Jahres. Das teilte die Landauer Arbeitsagentur mit. Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber dem Vormonat mit 3,7 Prozent unverändert. Im Juni letzten Jahres lag sie bei 4,3 Prozent.

Positive Entwicklung wird aber gebremst

Arbeitgeber im Kreis haben 165 offene Stellen gemeldet. Im gesamten Zuständigkeitsbereich meldete die Landauer Arbeitsagentur allerdings leicht steigende Arbeitslosenzahlen. „Die positive Entwicklung der letzten Monate wird aktuell gebremst durch gestörte Lieferketten, Materialknappheit und Teuerungen, unter denen die Wirtschaft leidet. Was aber den aktuellen Anstieg der Zahl der Arbeitslosen verursacht, sind die seit Juni begonnenen Betreuungsaktivitäten für ukrainische Staatsangehörige in den örtlichen Jobcentern“, so Konrad Stephan, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Landau. Die Betreuung durch die Jobcenter startete bundesweit Anfang Juni. Damit werden die Geflüchteten auch in der Arbeitsmarktstatistik geführt. Im Kreis Bad Dürkheim werden die Geflüchteten erst ab 1. Juli von den Jobcentern betreut. Der Kreis nutzte dafür eine Übergangsregelung, um eine lückenlose Betreuung der Menschen sicherzustellen.